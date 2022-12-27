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Происшествия     27.12.2022 16:15

На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД временно организовано реверсивное движение

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Теги:  МЖД  МЦД-2  Рижское  электрички  Опалиха  сбой 

27 декабря, Mossovetinfo.ru - Реверсивное движение поездов из-за работы экстренных служб организовано На участке Павшино - Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.

"Поезда следуют по одному пути в обе стороны. Часть электричек в сторону области отменена, некоторые следуют по укороченнному маршруту до станций «Тушинская», «Павшино»", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о сбое движения на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за человека на путях у станции «Опалиха».


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Теги: 
МЖД  МЦД-2  Рижское  электрички  Опалиха  сбой 

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