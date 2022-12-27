На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД временно организовано реверсивное движение

27 декабря, Mossovetinfo.ru - Реверсивное движение поездов из-за работы экстренных служб организовано На участке Павшино - Нахабино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба столичной магистрали.



"Поезда следуют по одному пути в обе стороны. Часть электричек в сторону области отменена, некоторые следуют по укороченнному маршруту до станций «Тушинская», «Павшино»", - отмечается в сообщении.



Ранее сообщалось о сбое движения на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 из-за человека на путях у станции «Опалиха».