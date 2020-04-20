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Происшествия     20.04.2020 14:51

Начальник ППС ЗАО Москвы скончался от коронавируса

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Теги:  коронавирус  УВД  ЗАО  смерть 

20 марта. Mossovetinfo.ru – Начальник Патрульно-постовой службы УВД Западного округа Москвы скончался от последствий заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что заразиться он мог на работе. Болезнь у полицейского протекала тяжело, в последние дни он был подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее в интернете появилась информация о том, что все руководство УВД ЗАО Москвы ушло на карантин из-за сотрудника, который заразился короавнирусом и общался со всем руководством.



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Теги: 
коронавирус  УВД  ЗАО  смерть 

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