 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     14.01.2021 10:31

Навальный объявлен в федеральный розыск в России с конца 2020 года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Навальный  розыск  федеральный розыск 

14 января. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный объявлен в федеральный розыск в России с 29 декабря 2020 года, сообщает «Российская газета» со ссылкой на постановление об объявлении розыска.

Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с требованием заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. ФСИН считает, что Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Это является поводом для замены условного срока на реальный.

В среду, 13 января, Навальный, который находился на лечении в Германии, сообщил, что 17 января он прилетит в Россию.

Ранее также сообщалось, что в конце декабря против Навального было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  розыск  федеральный розыск 

Возврат к списку

Лента новостей

10:53 Власть Минстрой намерен ужесточить контроль за арендой жилья

10:31 Происшествия Навальный объявлен в федеральный розыск в России с конца 2020 года

09:53 Мнения В ВОЗ не исключают, что второй год пандемии будет тяжелее первого

09:11 Общество За ночь в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

08:58 Город (Москва и область) Все школьники Москвы вернутся к очному обучению с 18 января

Актуальные материалы

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы

10:12 В России Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется — Роспотребнадзор

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru