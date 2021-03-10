Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб, еще один пострадал, при пожаре на востоке Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.



Пожар произошел в квартире на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Хабаровская. Загорелись мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.



В течение получаса пожар был ликвидирован, с вышележащего 9 этажа было спасено 2 человека. Погибший и пострадавший находились в горящей квартире.