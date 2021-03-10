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Происшествия     10.03.2021 16:39

Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

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Теги:  пожар  гибель  смерть 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб, еще один пострадал, при пожаре на востоке Москвы, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.

Пожар произошел в квартире на 8-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Хабаровская. Загорелись мебель и личные вещи. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В течение получаса пожар был ликвидирован, с вышележащего 9 этажа было спасено 2 человека. Погибший и пострадавший находились в горящей квартире.

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Карта места

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Теги: 
пожар  гибель  смерть 

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