19 сентября. Mossovetinfo.ru – Известный певец Дмитрий Билан стал виновником ДТП, произошедшего на Ленинском проспекте в Москве, об этом сам певец сообщил на своей странице в Instagram.



«Я виноват в аварии, отвлекся. Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов», - написал Билан.



Авария произошла вечером 18 сентября. Находясь за рулем автомобиля Ford Mustang, Билан въехал в стоявший на светофоре Hyundai. В результате ДТП никто не пострадал.