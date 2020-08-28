31 августа. Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения блогера Егора Жукова, сообщается на официальном сайте московской полиции.



Уголовное дело возбуждено по статье «Побои», устанавливаются личности нападавших, принимаются меры к их задержанию.



Нападение на Жукова произошло вечером в воскресенье, 30 августа. Двое неизвестных напади на Жукова возле его дома, избили и скрылись. Ранее сообщалось, что полиция проводит по данному факту проверку.