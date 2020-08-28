Другие материалы
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Происшествия
31.08.2020, 10:02
По факту избиения Егора Жукова возбуждено уголовное дело
31 августа. Mossovetinfo.ru – Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения блогера Егора Жукова, сообщается на официальном сайте московской полиции. Уголовное дело возбуждено по стать...
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Происшествия
31.08.2020, 08:48
Полиция проводит проверку по факту нападения на блогера Егора Жукова
31 августа. Mossovetinfo.ru – Московская полиция организовала проверку по факту нападения на блогера Егора Жукова, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Р...
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Происшествия
28.08.2020, 13:37
В Москве до конца дня 28 августа будет дождливо и ветрено
28 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве до вечера пятницы, 28 августа, ожидаются неблагоприятные погодные условия, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС. По прогнозам синоп...