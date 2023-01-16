По обвинению в коррупции арестован заместитель главы города Владивосток

16 декабря, Mossovetinfo.ru - В рамках расследования уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации города Владивостока обвинение по статье "подстрекательство к превышению должностных полномочий" предъявлено еще одному фигуранту - заместителю главы города Владивосток. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.



Ранее сообщалось, что обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков предъявлено бывшему директору департамента земельных и имущественных отношений Наталье Соколовой и действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.