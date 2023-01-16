 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     16.01.2023 09:31

По обвинению в коррупции арестован заместитель главы города Владивосток

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владивосток  администрация  коррупция  уголовное дело  арест 

16 декабря, Mossovetinfo.ru - В рамках расследования уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывших сотрудников администрации города Владивостока обвинение по статье "подстрекательство к превышению должностных полномочий" предъявлено еще одному фигуранту - заместителю главы города Владивосток. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что обвинение в незаконной реализации муниципальных земельных участков предъявлено бывшему директору департамента земельных и имущественных отношений Наталье Соколовой и действующему сотруднику краевого министерства земельных отношений Армену Карапетяну.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владивосток  администрация  коррупция  уголовное дело  арест 

Возврат к списку

Лента новостей

09:31 Происшествия По обвинению в коррупции арестован заместитель главы города Владивосток

09:13 Общество Вторичное жилье не привлекает покупателей - Ъ

08:54 Другое Ущерб от фрагментации мировой экономики может составить до 7% мирового ВВП - МВФ

16:16 Другое Вахтанг Кикабидзе умер в Грузии в возрасте 84 лет

13:26 Город (Москва и область) 46 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве - Собянин

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru