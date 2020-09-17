 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     17.09.2020 08:47

Под домашний арест по подозрению о мошенничестве отправлен советник главы «Росатома»

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Грачев  следствие  мошенничество  Росатом  мусор  взятка 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест советника генерального директора госкорпорации «Росатом», члена-корреспондента РАН Владимира Грачева по делу о мошенничестве. В Следственном комитете России (СКР) считают, что 78-летний Грачев требовал от компании, занимающейся переработкой мусора, €1 млн за лоббирование ее интересов. Об этом «Коммерсанту» сообщила представитель суда Лела Кокая.

Грачев был задержан сотрудниками ФСБ в ресторане «Ваниль» на Остоженке, когда он получил от бизнесменов, которых консультировал по вопросам экологии, 3 млн руб.

Владимир Александрович Грачёв - российский учёный, политический деятель, эколог. Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН (отделение физической химии), советник генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» с февраля 2008 года, член парламентской ассамблеи Совета Европы, Председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, президент Российской экологической академии, президент Неправительственного экологического Фонда имени В.И. Вернадского.

А.Грачев - народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по науке и образованию (1990—1993), депутат Государственной думы третьего и четвёртого созывов (в 1999—2007 годах). Являясь Председателем Комитета Государственной Думы по экологии Грачев В. А. лично участвовал в разработке более 40 законопроектов, по 18 из которых он являлся руководителем рабочих групп. В 2006 году назначен координатором Всероссийской политической партии «Единая Россия» по вопросам экологии.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Грачев  следствие  мошенничество  Росатом  мусор  взятка 

Возврат к списку

Лента новостей

08:47 Происшествия Под домашний арест по подозрению о мошенничестве отправлен советник главы «Росатома»

02:13 В мире Вакцинация от коронавируса начнется в США в октябре - Трамп

01:56 Общество «Золотая осень» придет в Москву в последней декаде осени

01:31 Власть Правительство намерено сократить зарплаты чиновников и расходы на вооружение

01:04 В России Эксперты предсказали осенний рост цен на ряд продуктов

Актуальные материалы

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru