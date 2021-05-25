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Происшествия     23.04.2022 14:11

Погиб ребенок 2018 г.р. в результате падения из окна жилого дома на юге Москвы

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Теги:  Москва  ребенок  окно  присмотр  москитная сетка  погиб  безопасность 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Утром 23 апреля 2022 года мальчик 2018 года рождения выпал с высоты 6 этажа и скончался в машине скорой помощи. Ребенок был оставлен на непродолжительное время без присмотра и облокотился на установленную москитную сетку, которая выпала. Возбуждено уголовное дело, сообщает СК по Южному административному округу Москвы.

СПРАВКА ИА МОССОВЕТ: БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! НЕ оставляйте малышей с открытыми окнами, полагая, что москитная сетка обеспечит безопасность!

Тело двухлетнего мальчика со следами, характерными для падения с высоты, было обнаружено вечером 29 июля 2021 года возле жилого дома на Щелковском шоссе.

Тело ребенка 2019 года рождения со следами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле жилого дома на улице Маршала Захарова 3 июня 2021 года.

25 мая 2021 года двухлетний мальчик погиб в подмосковном Подольске в результате падения из окна. Ребенок находился в квартире жилого дома на 8-м этаже вместе с матерью. Когда мать ненадолго покинула комнату, ребенок самостоятельно залез на подоконник и облокотившись на москитную сетку выпал из окна. От полученных травм мальчик скончался на месте.


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Теги: 
Москва  ребенок  окно  присмотр  москитная сетка  погиб  безопасность 

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