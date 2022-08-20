Полицейские Тверского района столицы задержали подозреваемых в краже товара из продуктового магазина

20 Августа, Mossovetinfo.ru - Полицейские по Тверскому району г. Москвы задержали троих приезжих мужчин в возрасте от 22 до 33 лет, подозреваемых в хищении товара из продуктового магазина Садовой-Каретной улице на сумму около 50 тысяч рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.



Злоумышленники, находясь в одном из магазинов на положили в продуктовые корзины товар, затем один из них отвлек продавца, а его сообщники в это время вынесли продукты из торгового зала, не оплатив их. Возбуждено уголовное дело.