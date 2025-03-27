4 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы задержаны двое молодых людей, – 19-летний житель столицы и 24-летний приезжий из Новосибирской области, подозреваемые в мошенничестве с ущербом более 5 миллионов рублей.
По версии следствия, они получали от граждан деньги, после чего переводили похищенное сообщникам, получая денежное вознаграждение.
Предварительно установлено, что после воздействия на телефон 77-летнего жителя столицы «для сохранности сбережений аферисты уговорили гражданина передать разным курьерам более 2,5 млн рублей».
«В ходе дальнейшего разбирательства оперативники уголовного розыска Отдела МВД России по району Чертаново Северное г. Москвы установили причастность 19-летнего задержанного к еще одному эпизоду противоправной деятельности. В столичном районе Чертаново Северное аналогичным образом был обманут 82-летний мужчина. Поверив мошенникам, гражданин обналичил 3 миллиона рублей и передал их прибывшему курьеру», сообщает пресс-служба московской полиции со ссылкой на информацию пресс-служб УВД по СЗАО и по ЮАО.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, второй заключен под стражу.
Полиция Москвы напоминает: если вам позвонили неизвестные, кем бы они ни представлялись и какие бы предлоги ни использовали, всегда проверяйте сообщенную информацию. Не принимайте поспешных решений. Прервите разговор и посоветуйтесь с друзьями или родственниками. Позвоните в организацию, якобы из которой вам поступил звонок, и уточните полученную информацию. Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «02» (с мобильных «102») или в ближайший территориальный отдел МВД России.
Также полиция предостерегает от подработки курьерами в группах, контролируемых мошенниками. «В мессенджерах часто предлагают легкий и быстрый заработок – подработку курьером… Полицейские призывают граждан не откликаться на сомнительные объявления о работе и предупреждают, что данная противоправная деятельность является уголовно наказуемой по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей Уголовного кодекса, – лишение свободы на срок до десяти лет».
«Если вам поступило данного рода предложение – позвоните в полицию по телефону «02» (с мобильных «102»», - отмечается в предостережении полиции.
2 апреля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству
, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу.
Законопроект включает комплекс из более 30 мер, которые должны скорректировать работу операторов связи, банков, маркетплейсов и других участников рынка в части работы с проблемой кибермошенничества.
Вводится обязательная маркировка звонков. На экране телефона оператор связи будет отображать наименование организации, откуда звонят, что позволит выявить мошенников.
Вводится также запрет на отправку смс в момент телефонного соединения - абоненту оно может быть доставлено только после окончания разговора.
Законом предусмотрено разрешение россиянам назначать доверенных лиц, которые будут проверять банковские операции перед их совершением.