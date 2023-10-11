22 октября — Mossovetinfo.ru — Полностью выгорел пассажирский автобус 317 маршрута на Ленинском проспекте в Москве в районе д.99, сообщает Дептранс Москвы и источники ИА МОССОВЕТ. Автобус следовал на маршрут без пассажиров.«На Ленинском проспекте в районе д.99 произошел инцидент автобуса 317 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20".Автобус следовал на маршрут без пассажиров. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Затруднений движения нет», - сообщает Дептранс.Источники ИА МОССОВЕТ сообщают, что салон автобуса выгорел полностью, пожар начался с задней части автобуса и быстро охватил весь салон.