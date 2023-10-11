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Происшествия
22.10.2023, 11:57
Полностью выгорел пассажирский автобус на Ленинском проспекте в Москве
22 октября — Mossovetinfo.ru — Полностью выгорел пассажирский автобус 317 маршрута на Ленинском проспекте в Москве в ...
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Происшествия
20.10.2023, 20:44
Участились мошенничества в соцсетях, мессенджерах от имени сотрудников ФСБ, правоохранительных органов
20 октября — Mossovetinfo.ru — В Московском регионе участились попытки мошенничества с использованием социальных с...
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Происшествия
11.10.2023, 10:59
Поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии - Mash
11 октября — Mossovetinfo.ru — "Поезда столкнулись на станции "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии Московского ме...