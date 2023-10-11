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Происшествия     22.10.2023 11:57

Полностью выгорел пассажирский автобус на Ленинском проспекте в Москве

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Теги:  автобус  пожар  пассажиры 

22 октября — Mossovetinfo.ru — Полностью выгорел пассажирский автобус 317 маршрута на Ленинском проспекте в Москве в районе д.99, сообщает Дептранс Москвы и источники ИА МОССОВЕТ. Автобус следовал на маршрут без пассажиров.

«На Ленинском проспекте в районе д.99 произошел инцидент автобуса 317 маршрута коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк №20".

Автобус следовал на маршрут без пассажиров. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются. Затруднений движения нет», - сообщает Дептранс.

автобус, маршрут 317, пожар

Источники ИА МОССОВЕТ сообщают, что салон автобуса выгорел полностью, пожар начался с задней части автобуса и быстро охватил весь салон.

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Теги: 
автобус  пожар  пассажиры 

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