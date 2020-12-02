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Происшествия     02.12.2020 17:42

Пожар произошел в коллекторе на Ленинградском проспекте, движение затруднено

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Теги:  Ленинградский проспект  пожар  ограничение движения  дорожная ситуация 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в коллекторе на Ленинградском проспекте, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.

Пожар произошел в районе дома 33А по Ленинградскому проспекту. Сведений о пострадавших не поступало.

В районе пожара работают пожарные и сотрудники МЧС. Как сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы, движение в сторону центра в районе пожара затруднено, в районе дома 45, корпус 1 перекрыт съезд на дублер. Водителем предлагается для проезда в центр и выезда на ТТК пользоваться Северо-Западной хордой, а также использовать проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе, Хорошевское шоссе.


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Карта места

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Теги: 
Ленинградский проспект  пожар  ограничение движения  дорожная ситуация 

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