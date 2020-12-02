2 декабря. Mossovetinfo.ru – Пожар произошел в коллекторе на Ленинградском проспекте, сообщается на официальном сайте столичного управления МЧС.
Пожар произошел в районе дома 33А по Ленинградскому проспекту. Сведений о пострадавших не поступало.
В районе пожара работают пожарные и сотрудники МЧС. Как сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы, движение в сторону центра в районе пожара затруднено, в районе дома 45, корпус 1 перекрыт съезд на дублер. Водителем предлагается для проезда в центр и выезда на ТТК пользоваться Северо-Западной хордой, а также использовать проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе, Хорошевское шоссе.
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