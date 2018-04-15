Другие материалы
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Происшествия
16.04.2018, 07:47
Пожар в Электростали на складе бывшего опытного завода локализован
16 апреля/ Mossovetinfo.ru - - В подмосковной Электростали по адресу , Строительный переулок, дом 10.пожарные МЧС в ночь на понедельник в 5.00 локализовали пожар на площади 480 м2. Об этом сообщается ...
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Происшествия
15.04.2018, 15:59
МЧС: существует угроза частичного обрушения находящегося на реконструкции здания в центре Москвы
15 апреля. Mossovetinfo.ru - В МЧС сообщили, что существует угроза частичного обрушения находящегося на реконструкции здания в центре Москвы. Здание расположено по адресу: Пушкарев переулок, д.12...
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Происшествия
15.04.2018, 12:55
Молодой человек проехал на крыше вагона электрички Александров – Москва
15 апреля. Mossovetinfo.ru – Молодой человек 1992 проехал на крыше вагона электрички Александров – Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление на транспорте МВД по ЦФО. На станции ...