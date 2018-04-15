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Происшествия     16.04.2018 07:47

Пожар в Электростали на складе бывшего опытного завода локализован

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Теги:  Московская область  Электросталь  пожар 

16 апреля/ Mossovetinfo.ru - - В подмосковной Электростали по адресу , Строительный переулок, дом 10.пожарные МЧС в ночь на понедельник в 5.00 локализовали пожар на площади 480 м2. Об этом сообщается на сайте сайте главного управления МЧС России по Московской области.

На складе бывшего опытного завода в подмосковной Электростали горели емкости с клеем для обуви, сообщили ранее РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

К ликвидации последствий аварии привлекалось 50 чел. и 14 ед. техники.

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Теги: 
Московская область  Электросталь  пожар 

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