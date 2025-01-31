Пожар в подмосковных Люберцах уничтожил более 30 машин

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в селе Верхнее Мячково в подмосковных Люберцах где пожар уничтожил более 30 машин. Об этом сообщил официальный канал Главного управления МЧС России по Московской области.



«В селе Верхнее Мячково огонь охватил 400 квадратов стоянки неэксплуатируемых автомобилей. Пожар уничтожил более 30 машин. Информация о пострадавших не поступала», - сообщает МЧС.



Тушение проводили 25 специалистов и 5 единиц техники. О причинах пожара и принадлежности машин не сообщается.