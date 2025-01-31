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Происшествия
05.02.2025, 20:01
Пожар в подмосковных Люберцах уничтожил более 30 машин
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в селе Верхнее Мячково в подмоско...
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Происшествия
04.02.2025, 12:58
Оперативники Алтуфьевского района изъяли из незаконного оборота почти два килограмма мефедрона
4 февраля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Алтуфьевскому району г. Москвы зад...
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Происшествия
31.01.2025, 15:33
Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы
31 января — Mossovetinfo.ru — Суд арестовал на два месяца замначальника управления внутренних дел по Восточному адм...