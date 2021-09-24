Пять альпинистов погибли на Эльбрусе, спасены 14 человек

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Пять альпинистов погибли в ходе попытки покорить Эльбрус, 14 человек были спасены, сообщает пресс-служба МЧС.



Накануне сообщалось, что группа из 23 альпинистов, шедших на Эльбрус, попросила помощи из-за резкого ухудшения погоды. Позднее было уточнено, что группа состояла из 19 человек.



Спасатели эвакуировали на поляну Азау 14 человек, они были переданы медикам. У всех выживших зафиксированы травмы и обморожения. Еще 5 альпинистов погибли.



Спасательная операция проходила на высоте от 5000 метров и выше в условиях мороза и ветра от 40 до 70 метров в секунду, и при видимости не более метра. В спасательной операции принимали участие 69 человек и 16 единиц техники.



Следственный комитет начал проверку по факту гибели альпинистов.