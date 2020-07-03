Другие материалы
-
Происшествия
06.07.2020, 19:28
Расследования уголовного дела в отношении Ефремова завершено
6 июля. Mossovetinfo.ru – Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, завершено. Об этом сообщает РИА Новости с...
-
Происшествия
03.07.2020, 11:44
В Москве в июне закрыли 5 нелегальных игорных заведений
3 июля. Mossovetinfo.ru – С начала лета в Москве была пресечена деятельность пяти нелегальных игорных заведений, сообщается на официальном сайте московского департамента региональной безопасности и...
-
Происшествия
03.07.2020, 08:22
Массовая драка курьеров произошла на северо-западе Москвы
3 июля. Mossovetinfo.ru – Массовая драка курьеров – доставщиков произошла на северо-западе Москвы в четверг, 2 июля, сообщает пресс-служба МВД. Сообщение о массовой драке поступило в полицию...