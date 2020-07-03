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Происшествия     06.07.2020 19:28

Расследования уголовного дела в отношении Ефремова завершено

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Теги:  Михаил Ефремов  Ефремов  суд 

6 июля. Mossovetinfo.ru – Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом, завершено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения своем автомобиле в центре Москвы выехал на встречу и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. 9 июня суд отправил актера под домашний арест. Позднее стало известно, что в анализах Ефремова были обнаружены наркотики.

Позднее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и выразил готовность понести наказание. Также Ефремов заявил, что готов помочь семье Захарова, если они примут его помощь. Позже адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что Ефремов не признает вину.


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Теги: 
Михаил Ефремов  Ефремов  суд 

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