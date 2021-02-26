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Происшествия     26.02.2021 12:09

Россиян предупредили о звонках мошенников с номеров близких

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Теги:  мошенничество  телефонные мошенники 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Мошенники стали маскировать свои звонки под звонки с номеров близких или знакомых людей, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заведующего кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максима Назаренко.

По словам Назаренко, сейчас в свободном доступе существует достаточное количество программ или сервисов, которые позволяют реализовать подмену номера и замаскировать реальный номер звонящего, если знать, под какой именно номер необходимо его замаскировать.

При этом, человек может случайно самостоятельно дать номер к списку своих контактов, что помогает мошенникам определить под какой номер надо маскироваться.

При этом, по мнению Назаренко, человек должен осознавать все риски пользования телефоном, полностью избежать мошенничества можно только одним способом - не пользоваться телефоном вообще.

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Теги: 
мошенничество  телефонные мошенники 

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