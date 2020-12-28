28 декабря. Mossovetinfo.ru - Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно «Онега» из экипажа в 19 человек спасено двое, еще 17 человек считаются пропавшими без вести, сообщает РИА Новости.



Двух моряков спасли подоспевшие рыболовные суда. Спасенные моряки сообщили, что судно затонуло настолько быстро, что моряки не успели воспользоваться спасательными средствами.



Спасатели ведут поиск тел остальных 17 членов экипажа. По мнению спасателей, шансов найти их живыми практически нет, вода слишком холодная. Поиски осложнены плохой погодой, из-за которой нет возможности задействовать авиацию. Кроме того, в районе поисков отсутствует связь.



Архангельский следственный отдел Северо-Западного следственного управления СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения судна.