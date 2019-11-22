Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     22.11.2019 09:17

Сбой в движении поездов произошел утром 22 ноября на МЦД-2

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЦД-2  сбой 

22 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в пятницу, 22 ноября, на МЦД-2 «Нахабино – Подольск», сообщается в официальном микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.

Сообщается, что временно были увеличены интервалы движения от станции Нахабино в сторону Москвы. В настоящее время движение поездов восстановлено и введено в график.

Движение по первым двум маршрутам МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» было открыто в четверг, 21 ноября. Открытие сопровождалось жалобами пассажиров на различные проблемы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЦД-2  сбой 

Возврат к списку

Лента новостей

09:50 Происшествия Аспирант МГУ выпал из окна общежития

09:32 Город (Москва и область) Более 400 крупномерных деревьев высадят в районе Киевского вокзала

09:17 Происшествия Сбой в движении поездов произошел утром 22 ноября на МЦД-2

09:02 Город (Москва и область) В 17 парках Москвы откроется «Почта Деда Мороза»

08:36 Город (Москва и область) Более 20 услуг и сервисов для родителей действует в центрах «Мои документы»

Актуальные материалы

17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД

14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД

21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы

09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября

01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru