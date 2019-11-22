22 ноября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел утром в пятницу, 22 ноября, на МЦД-2 «Нахабино – Подольск», сообщается в официальном микроблоге Центральной пригородной пассажирской компании в Twitter.
Сообщается, что временно были увеличены интервалы движения от станции Нахабино в сторону Москвы. В настоящее время движение поездов восстановлено и введено в график.
Движение по первым двум маршрутам МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» было открыто в четверг, 21 ноября. Открытие сопровождалось жалобами пассажиров на различные проблемы.
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