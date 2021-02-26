Сбой в движении трамваев произошел в районе Комсомольской площади

26 февраля. Mossovetinfo.ru – В движении трамваев в районе Комсомольской площади произошел сбой, сообщает telegram-канал департамента транспорта Москвы.



Из-за сбоя задерживается движение трамваев маршрутов № 7, 13, 37, 50.



Обновлено в 18:35: Движение трамваев в районе Комсомольской площади восстановлено.