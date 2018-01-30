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Происшествия     30.01.2018 19:41

Строительные леса обрушились в переходе станции метро «Улица 1905 года»

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Теги:  метро  метрополитен  станция улица 1905 года 

30 января. Mossovetinfinfo.ru – Строительные леса обрушились в переходе станции метро «Улица 1905 года». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Экстренные службы города работают на месте происшествия. Есть пострадавшие.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  станция улица 1905 года 

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