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Происшествия     15.11.2019 13:22

Суд оставил без рассмотрения иски диспетчерской службы такси к организаторам протестных акций в Москве

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Теги:  Суд  оппозиция  такси  иск  акции 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – Тушинский районный суд Москвы оставил без рассмотрения иски диспетчерской службы такси «М.Такси Коммуникации» к организаторам несанкционированных протестных акций в Москве 27 июля и 3 августа.

Истцы требовали взыскать с организаторов акций более 500 тысяч рублей из-за того, что лишились заказов в связи с проведением акций. Оба иска были оставлены без рассмотрения в связи с тем, что истец не явился в суд без уважительной причины, причем повторно.

Диспетчерская служба «М.Такси Коммуникации» подавала еще один иск к организаторам акции 10 августа. В связи с неявкой ответчика, в рассмотрении иска также было отказано.

Ранее сообщалось, что Коптевский суд Москвы взыскал с организаторов несанкционированной акции 1,2 миллиона рублей по иску «Морготранса», 3,4 миллиона рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги», и 54 тысячи 747 рублей по иску Метрополитена. Кроме того, Тушинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск владельцев ресторана «Армения» к организаторам акции 27 июля и взыскал с ответчиков 241 тысячу 520 рублей.


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Теги: 
Суд  оппозиция  такси  иск  акции 

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