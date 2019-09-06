6 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд рассмотрел ходатайства футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении и принял решение об их удовлетворении.



Также удовлетворено ходатайство об УДО брата Кокорина – Кирилла.



Заседание суда проходило в колонии ; 4 в Белгородской области, где футболисты и их подельники отбывают наказание.



Братья Кокорины и Павел Мамаев, а также еще один фигурант дела Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев.



8 мая 2019 года Кокорин, Мамаев и их соучастники Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были признаны виновными. Суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. При этом суд зачел всем осужденным время, проведенное в СИЗО в срок заключения из расчета 1 день в СИЗО – 1,5 дня в колонии.



В начале августа Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.



Решение суда вступит в силу в течение 10 дней.