6 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд рассмотрел ходатайства футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении и принял решение об их удовлетворении.
Также удовлетворено ходатайство об УДО брата Кокорина – Кирилла.
Заседание суда проходило в колонии ; 4 в Белгородской области, где футболисты и их подельники отбывают наказание.
Братья Кокорины и Павел Мамаев, а также еще один фигурант дела Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев.
8 мая 2019 года Кокорин, Мамаев и их соучастники Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий были признаны виновными. Суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима. При этом суд зачел всем осужденным время, проведенное в СИЗО в срок заключения из расчета 1 день в СИЗО – 1,5 дня в колонии.
В начале августа Кокорин и Мамаев подали ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Решение суда вступит в силу в течение 10 дней.
10:11 Происшествия Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
09:59 Происшествия Задержан молодой человек, подозреваемый в изнасиловании на северо-востоке Москвы
09:34 Город (Москва и область) Строительство дома по реновации завершат в районе Москворечье-Сабурово до конца года
09:23 Город (Москва и область) Как работает наземный транспорт в Москве во время подготовки и празднования Дня города
09:01 В России Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами
08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города
19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября