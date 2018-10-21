21 октября. Mossovetinfo.ru – Участники свадебного кортежа устроили стрельбу на Щелковском шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



Участники кортежа стреляли в воздух. Номера машин, из которых ведется стрельба, зарегистрированы в одной из стран СНГ.