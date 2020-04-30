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Происшествия     30.04.2020 09:25

В Екатеринбурге нейтрализовали террористическую группу

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Теги:  Екатеринбург  терроризм  ИГ  ФСБ 

30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Екатеринбурге была нейтрализована группа сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), которая готовилась к совершению резонансных терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Органы ФСБ получили сведения о местонахождении группы террористов в Екатеринбурге, после чего было принято решение о проведении контртеррористической операции.

Трое преступников находились в частном доме в одном из районов Екатеринбурга. Дом был блокирован, жители соседних домов – эвакуированы. На предложение сдаться террористы открыли огонь, в результате они были нейтрализованы силами спецназа ФСБ. Среди гражданского населения и силовиков пострадавших нет.

На месте перестрелки были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.


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Теги: 
Екатеринбург  терроризм  ИГ  ФСБ 

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