30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Екатеринбурге была нейтрализована группа сторонников ИГ (террористическая организация, запрещенная в России), которая готовилась к совершению резонансных терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).



Органы ФСБ получили сведения о местонахождении группы террористов в Екатеринбурге, после чего было принято решение о проведении контртеррористической операции.



Трое преступников находились в частном доме в одном из районов Екатеринбурга. Дом был блокирован, жители соседних домов – эвакуированы. На предложение сдаться террористы открыли огонь, в результате они были нейтрализованы силами спецназа ФСБ. Среди гражданского населения и силовиков пострадавших нет.



На месте перестрелки были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.