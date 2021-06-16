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Происшествия     16.06.2021 10:38

В Химках автобус задавил 12-летнюю девочку на самокате

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Теги:  Химки  дети  автобус  наезд  смерть  гибель  СК РФ  проверка 

16 июня. Mossovetinfo.ru — В подмосковных Химках рейсовый автобус насмерть задавил 12-летнюю девочку, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Сообщается, что девочка переезжала пешеходный переход на самокате. От полученных травм ребенок скончался на месте.

По факту случившегося организована доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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Карта места

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Теги: 
Химки  дети  автобус  наезд  смерть  гибель  СК РФ  проверка 

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