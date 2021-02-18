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Происшествия     18.02.2021 12:55

В Москве и других регионах задержали членов экстремисткой организации «Хизб ут-Тахрир»*

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Теги:  терроризм  экстремизм  задержание 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники правоохранительных органов провели спецоперацию, в рамках которой в 10 регионах страны были задержаны члены «Хизб ут-Тахрир» (*террористическая организация, запрещенная в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Задержания прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Башкирии, Дагестане, Приморском и Краснодарском краях, а также в Орловской, Ивановской и Калужской областях.

Сообщается, что члены организации распространяли среди граждан России «воинствующую исламскую террористическую идеологию», а также занимались вербовкой российских мусульман в ряды международной террористической организации.

По местам проживания задержанных обнаружены и изъяты запрещенные пропагандистские материалы, средства связи, носители информации. В отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела.

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Теги: 
терроризм  экстремизм  задержание 

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