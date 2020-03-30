22:15 Происшествия В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом
20:17 Власть Срок режима самоизоляции определяется указом Президента РФ - власти Москвы
18:38 Город (Москва и область) Власти Москвы ответили на вопросы о режиме самоизоляции
16:53 Власть Путин назвал оправданными и необходимыми ограничения в Москве и Подмосковье
16:38 Власть Путин поручил принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы
17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей
10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве
09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений
09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений