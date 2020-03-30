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Происшествия     30.03.2020 22:15

В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

30 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве скончались еще четыре пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает.

Возраст пациентов - от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких.

Всего в Москве выявлено 1226 случаев заболевания. По официальным данным, в Москве от коронавируса умерли уже 11 человек. По России зафиксировано 1836 случаев заболевания коронавирусом. 

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Теги: 
коронавирус 

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