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Происшествия     05.08.2020 19:02

В Москве вынесен приговор участникам банды, совершившей особо тяжкие преступления

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Теги:  ГСУ СКР по г.Москве  оружие  разбой  СКР  убийство  банда 

5 августа, Mossovetinfo.ru - Длительные сроки и пожизненное содержание в тюрьме по приговору суда, основанного на вердикте присяжных заседателей получили участники банды Сергей Ходыкин, Денис Сарычев, Тимофей Шатовкин и ранее осуждённый Сергей Балихин, совершившие на территории Москвы в период с 2007 по 2012 год ряд убийств и разбойных нападений. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

"Следствием установлена причастность Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова к убийству девяти человек", - отмечается в сообщении СКР.

Во время проведённых обысков на дачном участке одного из соучастников был обнаружен схрон оружия, а также изъяты гранаты и другие боеприпасы.

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Теги: 
ГСУ СКР по г.Москве  оружие  разбой  СКР  убийство  банда 

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