В Москве вынесен приговор участникам банды, совершившей особо тяжкие преступления

5 августа, Mossovetinfo.ru - Длительные сроки и пожизненное содержание в тюрьме по приговору суда, основанного на вердикте присяжных заседателей получили участники банды Сергей Ходыкин, Денис Сарычев, Тимофей Шатовкин и ранее осуждённый Сергей Балихин, совершившие на территории Москвы в период с 2007 по 2012 год ряд убийств и разбойных нападений. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.



"Следствием установлена причастность Сергея Балихина, Виктора Якубива и Марата Юсупова к убийству девяти человек", - отмечается в сообщении СКР.



Во время проведённых обысков на дачном участке одного из соучастников был обнаружен схрон оружия, а также изъяты гранаты и другие боеприпасы.