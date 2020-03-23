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Происшествия     23.03.2020 10:01

В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

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Теги:  коронавирус 

23 марта. Mossovetinfo.ru – В России за сутки зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны.

Все случаи зарегистрированы в Москве. Таким образом, число зараженных коронавирусом в столице увеличилось до 262,

В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом пояснили, что 71 случай - это люди, имеющие первую положительную пробу на коронавирус и уже получающие необходимое лечение.

Обследования были проведены в федеральных лабораториях, расположенных в Москве. В дальнейшем такие обследования будут проводиться и в лабораториях московских учреждений.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 26 марта по 14 апреля люди старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.

Московские школьники, имеющие право на бесплатное питание, смогут получить продуктовые наборы вот время закрытия учебных заведений. Кроме того, для школьников на время закрытия учебных заведений отменяется льготный период на проезд в общественном транспорте. Все учебные заведения в столице.

Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля. В школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение.

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Теги: 
коронавирус 

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