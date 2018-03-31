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Происшествия     31.03.2018 10:01

Владелец группы «Сумма» и несколько человек из его окружения задержаны следователями - Ъ

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Теги:  Сумма  Магомедов  расследование  задержание  стадион 

31 марта. Mossovetinfo.ru – В пятницу бизнесмен и владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и несколько партнеров из его окружения его партнеры были доставлены на допрос по делу о хищениях и затем были задержаны. Расследование проводит следственный департамент МВД России.

«По данным источников “Ъ”, в пятницу сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах, контролируемых господином Магомедовым».

Следственные действия проводились в том числе в рамках расследования хищения более 752 млн руб. при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде к чемпионату мира по футболу.


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Теги: 
Сумма  Магомедов  расследование  задержание  стадион 

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