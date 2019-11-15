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Происшествия     15.11.2019 12:38

За 9 месяцев 2020 года в России выявлено около 29 тысяч поддельных банкнот

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Теги:  Центробанк  фальшивые деньги 

15 ноября. Mossovetinfo.ru – С января по октябрь 2020 года в России выявлено около 29 тысяч поддельных банкнот, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заместителя директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 1 и 5 тысяч рублей. При этом отмечается, что очень мало подделок банкнот номиналом в 2 тысячи рублей, в силу того, что эти купюры обладают современной защитой и появились достаточно недавно.

Демиденко отметил, что за последние пять лет общее число поддельных купюр в России сократилось практически вдвое. В 2018 году на миллион купюр приходилось лишь 7 поддельных – это самый низкий показатель за последние 10 лет.


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Теги: 
Центробанк  фальшивые деньги 

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