15 ноября. Mossovetinfo.ru – С января по октябрь 2020 года в России выявлено около 29 тысяч поддельных банкнот, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заместителя директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимира Демиденко.
Чаще всего подделывают банкноты номиналом в 1 и 5 тысяч рублей. При этом отмечается, что очень мало подделок банкнот номиналом в 2 тысячи рублей, в силу того, что эти купюры обладают современной защитой и появились достаточно недавно.
Демиденко отметил, что за последние пять лет общее число поддельных купюр в России сократилось практически вдвое. В 2018 году на миллион купюр приходилось лишь 7 поддельных – это самый низкий показатель за последние 10 лет.
13:22 Происшествия Суд оставил без рассмотрения иски диспетчерской службы такси к организаторам протестных акций в Москве
12:38 Происшествия За 9 месяцев 2020 года в России выявлено около 29 тысяч поддельных банкнот
12:16 Город (Москва и область) Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится с 15 по 20 ноября
11:56 Город (Москва и область) В Подмосковье появились пешеходные переходы с дополнительной подсветкой
11:40 Город (Москва и область) Стартовало голосование по поводу южного дублера Кутузовского проспекта
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»
08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году
08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»