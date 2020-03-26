Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     26.03.2020 14:55

Задержан бывший боевик, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году - ФСБ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ  Чечня  боевик  нападение  задержание 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Во Владимирской области задержан бывший боевик, который принимал участие в нападении на роту псковских десантников в 2000 году, сообщается на официальном сайте ФСБ России.

Уроженец Чечни Майрбек Башаев доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. Ему инкриминируют «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

С 29 февраля по 1 марта 2000 года в банды боевиков Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба общей численностью до 2,5 тысячи боевиков совершили нападение на бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Шатойском районе Чечни. В результате двухдневных боев погибло 84 десантника. 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

Сообщается, что собраны неопровержимые доказательства участия Башаева в данном преступлении, за которое он не понес уголовного наказания. Также проверяется причастность Башаева к другим преступлениям.

Ранее следователи установили причастность к нападению на псковских десантников 26 человек. Из них 14 человек осуждено, пятеро объявлены в розыск, двое были ликвидированы, дела еще пятерых рассматриваются в судах.



x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ  Чечня  боевик  нападение  задержание 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:06 Город (Москва и область) Парковка в Москве в нерабочую неделю останется платной, «выделенки» будут работать в обычном режиме

14:55 Происшествия Задержан бывший боевик, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году - ФСБ

14:24 Власть Правительство попросило Госдуму разрешить ему вводить режим ЧС по стране

13:39 В России Нерабочую неделю не будут компенсировать за счет праздничных выходных - Песков

13:11 Город (Москва и область) Утвержден проект строительства дома по реновации в поселении Розановское

Актуальные материалы

17:45 Город (Москва и область) Оперштаб разъяснил условия карантина для пожилых москвичей

10:01 Происшествия В России зарегистрирован еще 71 случай заражения коронавирусом, все - в Москве

09:33 Власть Московские школьники смогут получить продуктовые наборы во время закрытия учебных заведений

09:20 Власть Льготный проезд в транспорте для школьников отменяется на время закрытия учебных заведений

08:24 Общество В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru