Другие материалы
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Происшествия
26.03.2020, 14:55
Задержан бывший боевик, причастный к нападению на псковских десантников в 2000 году - ФСБ
26 марта. Mossovetinfo.ru – Во Владимирской области задержан бывший боевик, который принимал участие в нападении на роту псковских десантников в 2000 году, сообщается на официальном сайте ФСБ Росси...
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Происшествия
26.03.2020, 11:32
В Москве зарегистрировано еще 136 случаев заражения коронавирусом
26 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом....
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Происшествия
26.03.2020, 11:06
Число зараженных коронавирусом в России достигло 840
26 марта. Mossovetinfo.ru – Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России выросло с 658 до 840 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распрос...