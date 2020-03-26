26 марта. Mossovetinfo.ru – Во Владимирской области задержан бывший боевик, который принимал участие в нападении на роту псковских десантников в 2000 году, сообщается на официальном сайте ФСБ России.



Уроженец Чечни Майрбек Башаев доставлен в орган предварительного следствия для проведения следственных действий и избрания меры пресечения. Ему инкриминируют «Бандитизм», «Вооруженный мятеж» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».



С 29 февраля по 1 марта 2000 года в банды боевиков Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба общей численностью до 2,5 тысячи боевиков совершили нападение на бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Шатойском районе Чечни. В результате двухдневных боев погибло 84 десантника. 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.



Сообщается, что собраны неопровержимые доказательства участия Башаева в данном преступлении, за которое он не понес уголовного наказания. Также проверяется причастность Башаева к другим преступлениям.



Ранее следователи установили причастность к нападению на псковских десантников 26 человек. Из них 14 человек осуждено, пятеро объявлены в розыск, двое были ликвидированы, дела еще пятерых рассматриваются в судах.