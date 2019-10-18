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Происшествия     18.10.2019 10:22

Задержан начальник полиции района Дорогомилово

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Теги:  полиция  задержание  мошенничество 

18 октября. Mossovetinfo.ru – Начальник полиции ОВД «Дорогомилово» и его заместитель задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу МВД.

Офицеры были задержаны 17 октября при получении от гражданина 3,5 миллиона рублей. По предварительной информации, полученные деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения в 12 миллионов рублей.

Назначена служебная проверка. Если вина задержанных подтвердится, они будут уволены со службы и понесут установленное наказание по закону.


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Теги: 
полиция  задержание  мошенничество 

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