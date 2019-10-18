18 октября. Mossovetinfo.ru – Начальник полиции ОВД «Дорогомилово» и его заместитель задержаны по подозрению в крупном мошенничестве, сообщает РБК со ссылкой пресс-службу МВД.



Офицеры были задержаны 17 октября при получении от гражданина 3,5 миллиона рублей. По предварительной информации, полученные деньги являлись первой частью незаконного вознаграждения в 12 миллионов рублей.



Назначена служебная проверка. Если вина задержанных подтвердится, они будут уволены со службы и понесут установленное наказание по закону.