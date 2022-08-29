Другие материалы
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Происшествия
16.09.2022, 10:29
Замглавы городского округа Воскресенск осужден за получение взятки
16 сентября, Mossovetinfo.ru - Воскресенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отн...
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Происшествия
13.09.2022, 10:34
57 человек погибли и 534 получили ранения в ДТП с мототранспортом в Москве с начала года
13 сентября, Mossovetinfo.ru - 57 человек погибли и 534 получили ранения в ДТП на территории Москвы с начала 2022 года в 514 д...
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Происшествия
29.08.2022, 11:08
ФСБ России установила соучастника по делу об убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной
29 августа. Mossovetinfo.ru - Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе продолжающегося проведен...