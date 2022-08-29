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Происшествия     16.09.2022 10:29

Замглавы городского округа Воскресенск осужден за получение взятки

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Теги:  Воскресенск  администрация  взятка  суд 

16 сентября, Mossovetinfo.ru - Воскресенский городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы городского округа Воскресенск Московской области Александра Савкина за получение взятки от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тыс. рублей за победу на электронном аукционе. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), суд приговорил Савкина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Об этом сообщает Воскресенская городская прокуратура.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Теги: 
Воскресенск  администрация  взятка  суд 

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