Здание университета спецназа в Чечне подверглось «беспилотной атаке», пожар потушен

29 октября — Mossovetinfo.ru — Крыша здания на территории Российского университета спецназа (расположен в Гудермесе - ред.) загорелась после «беспилотной атаки», - сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.



«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен.



Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», - написал Кадыров.