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Происшествия
29.10.2024, 10:47
Здание университета спецназа в Чечне подверглось «беспилотной атаке», пожар потушен
29 октября — Mossovetinfo.ru — Крыша здания на территории Российского университета спецназа (расположен в Гудермесе...
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Происшествия
28.10.2024, 16:28
Пресечена деятельность москвича, причастного к осуществлению DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры - УФСБ
28 октября — Mossovetinfo.ru — УФСБ России по городу Москве и Московской области (УФСБ) пресечена противоправная дея...
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Происшествия
26.10.2024, 11:10
Шестеро заключённых совершили побег из колонии в Липецкой области
26 октября — Mossovetinfo.ru — 26 октября шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецко...