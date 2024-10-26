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Происшествия     29.10.2024 10:47

Здание университета спецназа в Чечне подверглось «беспилотной атаке», пожар потушен

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Теги:  Чечня  университет  БПЛА  атака  пожар  Кадыров  следствие 

29 октября — Mossovetinfo.ru — Крыша здания на территории Российского университета спецназа (расположен в Гудермесе - ред.) загорелась после «беспилотной атаки», - сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа. Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен.

Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц. Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», - написал Кадыров.

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Теги: 
Чечня  университет  БПЛА  атака  пожар  Кадыров  следствие 

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