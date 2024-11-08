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10.11.2024, 11:56
Женщина в реанимации после утренней атаки БПЛА в Подмосковье – губернатор МО
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Женщина пострадала в результате утренней атаки беспилотников в Московской области, со...
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Происшествия
08.11.2024, 21:55
Суд арестовал руководителя ФГУП спецстроя Минобороны
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Постановлениями Савёловского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства ...
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Происшествия
08.11.2024, 11:04
В Амстердаме после игры «Маккаби» произошел еврейский погром
8 ноября — Mossovetinfo.ru — В Амстердаме во время встречи и после игры матча Лиги Европы с участием &nb...