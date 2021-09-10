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Происшествия     10.09.2021 12:12

Женщину, которая оставила новорожденного в помещении мусоропровода, нашли

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Теги:  СК РФ  дети  покушение на убийство  уголовное дело 

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Следователи и сотрудники уголовного розыска установили женщину, которая подозревается в покушении на убийство новорожденной дочери на юго-западе Москвы, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.

9 сентября в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре была обнаружена новорожденная девочка, завернутая в полиэтиленовый пакет. Она была доставлена в больницу, ей оказывают помощь.

По подозрению в покушении на убийство дочери была задержана 36-летняя женщина - мать девочки. Она также госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». После оказания женщине медицинской помощи с ней будут проводится следственные действия.


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Теги: 
СК РФ  дети  покушение на убийство  уголовное дело 

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