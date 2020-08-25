12:30 Город (Москва и область) Новые карты «Стрелка» выпустят в Подмосковье к 1 сентября
11:39 Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме выполнен на 70 процентов
11:12 Общество Дом на западе Москвы, где произошел пожар, отремонтируют
11:01 Происшествия МЧС: пожар в жилом доме на западе Москвы потушен
10:23 Другое В МВД планируют создать реестр участников запрещённого движения АУЕ*
10:09 Происшествия Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы
09:36 Мнения Онищенко опасается вспышек гриппа после начала учебного года
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
08:16 Город (Москва и область) Новое пешеходное пространство появится к концу 2020 года в центре Москвы
Дизайн новые серии будет посвящен 200-летию открытия Антарктиды. На картах будут изображены антарктические пейзажи, а также главный символ континента - пингвины.
В этом году работы запланированы на 923 объектах общей площадью более 18 миллионов квадратных метров.
В жилом по адресу: улица Кубинка, дом 4 взорвался бытовой газ. Пострадали четыре человека, двое в тяжелом состоянии.
В ходе тушения пожара были спасены 16 человек.
В настоящее время у правоохранительных органов нет единой базы данных по подросткам, вовлеченным в движение.
Взрыв произошел утром в среду в жилом доме улице Кубинка.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране позволяет начать учебу с 1 сентября, так как дети «относительно нейтрально» переносят коронавирус.
Если выяснится, что новая система несет угрозу правам и свободам граждан, эксперимент будет приостановлен.
По данным за 2019 год, Москва заняла 16-е место среди регионов. Годом ранее Москва и Подмосковье были на седьмом и шестом местах соответственно.
Пешеходное пространство появится в результате благоустройство Даева и Ананьевского переулков.
Глава Государства отметил, что иногда то, с чем сталкиваются люди при общее с коллекторскими организациями, «переходит иногда всякие границы».
В ведомстве напомнили, что все граждане, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны пройти ПЦР-тест и разместить его результат на портале госуслуг.
09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников
08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу
16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа
15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году
12:32 Общество В Минздраве рассказали о возможности повторного заражения коронавирус
10:05 Власть Минпросвещения РФ не будет переносить начало учебного года с 1 сентября