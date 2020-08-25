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Лента новостей

26 Августа

12:30 Город (Москва и область) Новые карты «Стрелка» выпустят в Подмосковье к 1 сентября

11:39 Ремонт дорог в Москве в рамках подготовки к зиме выполнен на 70 процентов

11:12 Общество Дом на западе Москвы, где произошел пожар, отремонтируют

11:01 Происшествия МЧС: пожар в жилом доме на западе Москвы потушен

10:23 Другое В МВД планируют создать реестр участников запрещённого движения АУЕ*

10:09 Происшествия Взрыв произошел в жилом доме на западе Москвы

09:36 Мнения Онищенко опасается вспышек гриппа после начала учебного года

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу

08:16 Город (Москва и область) Новое пешеходное пространство появится к концу 2020 года в центре Москвы

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Актуальные материалы

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

08:41 В России Москва и Подмосковье покинули топ-10 регионов по уровням выбросов в атмосферу

16:33 В России Россиян могут начать штрафовать за нарушение правил возвращения из-за рубежа

15:27 Город (Москва и область) Cтроительство западного участка БКЛ планируется завершить в 2021 году

12:32 Общество В Минздраве рассказали о возможности повторного заражения коронавирус

10:05 Власть Минпросвещения РФ не будет переносить начало учебного года с 1 сентября

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