10:02 Общество В Московском зоопарке животных начинают переводить в летние вольеры
09:31 Сбой произошел на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро
08:54 В мире СКР направит в Великобританию запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль
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08:34 Город (Москва и область) Приложение «Парковки Москвы» будет отображать информацию о частных стоянкам28 Марта
21:19 Происшествия Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы
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21:06 Город (Москва и область) Назначен новый начальник главного управления Росгвардии по Москве
17:44 Общество МЧС: в Москве ожидается безветренная погода, благоприятная для скопления вредных примесей в воздухе
Переводить зверей в летние вольеры планируют постепенно в течение апреля и мая.
Увеличены интервалы движения поездов на центральном участке в сторону севера по техническим причинам.
Российская сторона просит британских коллег совершить ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 425-е место в банковской системе Российской Федерации.
В дальнейшей планируется сделать так, чтобы все парковки можно было оплачивать, используя одно приложение.
Его задержали в районе станции метро «Чистые пруды». Причину задержания Варламову не сообщили.
Объект является памятником архитектуры федерального значения.
Ранее он возглавлял Управление Росгвардии по Волгоградской области.
На территории Москвы и Московской области ожидается безветренная погода, благоприятная для скопления вредных примесей в атмосферном воздухе
Неизвестные 27 марта в ходе ссоры нанесли пострадавшим 1983, 1993 и 1989 годов рождения колото-резаные ранения в грудь.
В январе сообщалось, что в Москве на контроле остается 253 объекта,
27 марта женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на отношений нанесла своему 37-летнему брату удар ножом в область грудной клетки.
16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
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15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы
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