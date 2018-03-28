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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

29 Марта

10:02 Общество В Московском зоопарке животных начинают переводить в летние вольеры

09:31 Сбой произошел на центральном участке Люблинско-Дмитровской линии метро

08:54 В мире СКР направит в Великобританию запрос о правовой помощи по делу Юлии Скрипаль

08:47 Другое ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»

08:34 Город (Москва и область) Приложение «Парковки Москвы» будет отображать информацию о частных стоянкам

28 Марта

21:19 Происшествия Блогер Илья Варламов задержан в центре Москвы

21:13 Город (Москва и область) Дом Снегирева на Плющихе продан с аукциона за 186,5 млн рубле

21:06 Город (Москва и область) Назначен новый начальник главного управления Росгвардии по Москве

17:44 Общество МЧС: в Москве ожидается безветренная погода, благоприятная для скопления вредных примесей в воздухе

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Актуальные материалы

16:31 В мире США высылают 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»

09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн

08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы

10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро

12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

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