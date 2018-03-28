Другое 29.03.2018, 08:47 ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Лайтбанка»

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 425-е место в банковской системе Российской Федерации.

Происшествия 28.03.2018, 13:35 Пьяная женщина зарезала своего брата на севере Москвы

27 марта женщина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры на отношений нанесла своему 37-летнему брату удар ножом в область грудной клетки.