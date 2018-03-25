09:08 Синоптики рассказали о погоде в Москве 26 марта
08:23 Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы
07:56 Происшествия Пучков: при пожаре в ТРЦ в Кемерово погибли 48 человек, 16 пропали без вести25 Марта
22:39 Происшествия Пожар в Кемерово: пропавшими без вести числятся 69 человек, 40 из них - дети
20:02 Происшествия Пожар в ТЦ в Кемерово: пропавшими без вести считаются 35 человек
18:42 Общество В Москве зафиксирован самый теплый день с начала весны
16:08 Общество МЧС: в Москве 25 и 26 марта ожидается ветер до 17 метров в секунду
15:25 Происшествия Три ребенка и женщина погибли в ТРЦ в Кемерово
Максимальная температура воздуха в столице +3…+5°, по области +1…+6°.
Документ будет готов в течение 30 дней.
До 30 марта включительно закрыты станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники».
Пожар в ТРЦ начался днем в воскресенье, 26 марта.
Число погибших возросло до 12 человек.
В левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение.
При этом пока март остается холодным, его средняя температура отстаёт от нормы более чем на 4°.
Местами ожидается ветер юго-западный порывами 12-17 метров в секунду
26 человек обратились за медицинской помощью, либо были госпитализированы.
Несоблюдение этого требования уже обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера — Telegram.
В программе — акции и лекции для будущих мам, родителей с детьми, ветеранов и всех, кто заботится о своем здоровье.
С 24 по 30 марта закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии - «Котельники», «Жулебино» и «Лермонтовский проспект».
08:23 Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн
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