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Это почти на 20 процентов больше, чем за выходные во время прошлого закрытия этого участка метро в октябре 2017 года.
По последним официальным данным, подтверждена смерть 56 человек.
Работы по реставрации фасада здания на Никольской улице планируется завершить к концу 2018 года.
Документ будет готов в течение 30 дней.
Максимальная температура воздуха в столице +3…+5°, по области +1…+6°.
До 30 марта включительно закрыты станции метро «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники».
Пожар в ТРЦ начался днем в воскресенье, 26 марта.
Число погибших возросло до 12 человек.
В левом крыле здания, где находились кинотеатры, локализовать пожар пока не удается, проводится тушение.
При этом пока март остается холодным, его средняя температура отстаёт от нормы более чем на 4°.
Местами ожидается ветер юго-западный порывами 12-17 метров в секунду
26 человек обратились за медицинской помощью, либо были госпитализированы.
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