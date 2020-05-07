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Лента новостей

08 Мая

09:51 Трамп призвал отозвать Пулитцеровскую премию у авторов статей о российском вмешательстве

09:37 В России В России проведено более 4,9 миллиона тестов на коронавирус

09:27 Город (Москва и область) Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать социальными волонтерами

08:35 В мире Трамп сообщил, что Путин принял предложение США на поставку в Россию аппаратов ИВЛ

07 Мая

19:22 Город (Москва и область) Пассажиры пригородных электричек будут обязаны с 12 мая носить маски и перчатки

18:11 В России В апреле из-за коронавируса в Россию было вывезено 15 тысяч россиян

16:51 Город (Москва и область) Школьники 9-х и 11-х классов в Москве продолжат дистанционное обучение до 31 мая

16:14 Власть Москвичи обязаны будут носить маски и перчатки в магазинах, ТЦ и при поездках на транспорте

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Актуальные материалы

12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут

20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно

11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав

09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

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