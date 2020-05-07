09:51 Трамп призвал отозвать Пулитцеровскую премию у авторов статей о российском вмешательстве
09:37 В России В России проведено более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:27 Город (Москва и область) Переболевшие коронавирусом москвичи могут стать социальными волонтерами
08:35 В мире Трамп сообщил, что Путин принял предложение США на поставку в Россию аппаратов ИВЛ07 Мая
19:22 Город (Москва и область) Пассажиры пригородных электричек будут обязаны с 12 мая носить маски и перчатки
18:11 В России В апреле из-за коронавируса в Россию было вывезено 15 тысяч россиян
16:51 Город (Москва и область) Школьники 9-х и 11-х классов в Москве продолжат дистанционное обучение до 31 мая
16:14 Власть Москвичи обязаны будут носить маски и перчатки в магазинах, ТЦ и при поездках на транспорте
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Трамп назвал серию статей о российском вмешательстве в дела других стран фейковыми новостями, а также назвал позором вручение премии за этот цикл статей.
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России находится 292 тысячи человек.
Уже 276 человек, из числа переболевших коронавирусом, выразили желание стать социальными волонтерами. Они пройдут дистанционное обучение в центре Моя карьера
В четверг, 7 мая состоялись телефонные переговоры между российским и американским президентом, в ходе которых обсуждалась борьба с коронавирусом, положение на нефтяном рынке и контроль над вооружениями.
Контроль за соблюдением режима будут осуществлять контролеры ГКУ «организатор перевозок», которые сейчас уже следят за соблюдением социальной дистанции в общественном транспорте.
Годовые оценки за 2019/2020 учебный год будут выставлены не позднее 15 мая.
С 12 мая в Москве использование масок и перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.
Действие других ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, также продлено до конца мая.
Указ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
На рабочие места могут выйти только те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Работники с хроническими заболеваниями, а также те, кто могут работать дистанционно, должны по-прежнему оставаться дома.
В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
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