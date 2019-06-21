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Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек

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22 Июня

13:16 Происшествия По факту травмирования детей на аттракционе в парке «Сокольники возбуждено уголовное дело.

12:48 Угрозы для жизни детей, пострадавших на аттракционе в парке, нет - Депздрав

12:07 Происшествия Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в парке «Сокольники»

11:22 Общество В МЧС предупредили о жаре 22 июня в Москве

11:05 Власть Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21 Июня

17:13 Город (Москва и область) Для станций МЦД разработают единый архитектурный облик

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Актуальные материалы

10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня

10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории

13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму

14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро

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