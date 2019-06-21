13:16 Происшествия По факту травмирования детей на аттракционе в парке «Сокольники возбуждено уголовное дело.
12:48 Угрозы для жизни детей, пострадавших на аттракционе в парке, нет - Депздрав
12:07 Происшествия Трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в парке «Сокольники»
11:22 Общество В МЧС предупредили о жаре 22 июня в Москве
11:05 Власть Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня21 Июня
17:13 Город (Москва и область) Для станций МЦД разработают единый архитектурный облик
По предварительным данным, кабинка с находящимися внутри тремя детьми упала на землю и они получили различные травмы.
При работе аттракциона «Колобок «произошла механическая поломка, в результате которой сломался болт оси крепления кабины.
В настоящее время уточняется характер травм, которые получили дети.
До 33 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, 22 июня.
В Тбилиси на неделе произошло массовые беспорядки. Во время беспорядков пострадали не менее 240 человек. Более 300 человек были задержаны,
Движение не некоторых улицах на западе Москвы ограничено 22 и 23 июня в связи с реконструкцией Филевской линии метро.
Закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».
Прорабатывается также вопрос благоустройства новых станций и безопасности пассажиров.
Изменения произойдут в связи с работами по модернизации инфраструктуры Белорусского направления МЖД. В указанный период в районе станции Кунцево и на перегоне между станциями Фили и Кунцево-1 пройдут работы по укладе бесстыковых путей.
Какие конкретно нарушения были совершены не уточняется, однако в пресс-службе московского управления МВД заявили, что они были допущены при ведении оперативно-розыскной деятельности.
В районах водных зон отдыха будет организовано дежурство 155 спасателей, 27 единиц техники, в том числе 11 расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах, а также 76 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона.
Водителям рекомендуют брать с собой в поездку воду, не садится за руль в случае плохого самочувствия, а также отложить поездки за город на вечер.
10:12 Город (Москва и область) Как изменилась схема движения на западе Москвы 22 и 23 июня
10:06 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро