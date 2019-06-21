Власть 22.06.2019, 11:05 Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

В Тбилиси на неделе произошло массовые беспорядки. Во время беспорядков пострадали не менее 240 человек. Более 300 человек были задержаны,

Город (Москва и область) 21.06.2019, 16:08 Расписание электричек белорусского направления изменится с 23 по 30 июня

Изменения произойдут в связи с работами по модернизации инфраструктуры Белорусского направления МЖД. В указанный период в районе станции Кунцево и на перегоне между станциями Фили и Кунцево-1 пройдут работы по укладе бесстыковых путей.

Происшествия 21.06.2019, 15:20 В работе полицейских по делу Голунова найдены нарушения

Какие конкретно нарушения были совершены не уточняется, однако в пресс-службе московского управления МВД заявили, что они были допущены при ведении оперативно-розыскной деятельности.