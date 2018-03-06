14:46 Город (Москва и область) Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Тургенева в Москве
13:20 Город (Москва и область) Декларируемый уровень участия россиян в выборах президента состсвил 71,8% - ВЦИОМ
12:34 В Люберцах мужчина расстрелял сожительницу из-за ревности
11:43 Город (Москва и область) Торговый комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров построят в Люблино
11:30 Город (Москва и область) Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве на мартовские праздники
10:28 Город (Москва и область) Полигон коммунальных отходов «Ярдово» накроют дополнительным слоем грунта
09:32 Город (Москва и область) Трамваи «Витязь-М» начали курсировать по новому маршруту на востоке Москвы06 Марта
17:14 Город (Москва и область) В парке «Зарядье» завершаются работы по обустройству ледяной пещеры
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Мужскую белую перчатку и еще 12 произведений декоративно-прикладного искусства отреставрирует победитель конкурса с ограниченным участием.
По данным за 2-4 марта, отдать свой голос за действующего президента России Владимира Путин готовы 69,7 процентов россиян.
Люберцах (Московская область) следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины и ранения женщины в одной из местных гостиниц.
Торговый комплекс появится по адресу: Ставропольский проезд, владение 9.
В совокупности может высыпать от 7 до 9 миллиметров осадков.
Трамваи «Витязь-М» вышли на маршрут № 24 «Новогиреево» — «Курский вокзал».
В пещере, которая находится в павильоне «Заповедное посольство», будет постоянно поддерживать температура в минус пять грудусов.
Решение продлить отстранение ВФЛА было принято на заседании совета IAAF в Бирмингеме.
Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.
За зиму выпало 217,5 миллиметра, что ставит прошедшую зиму на 2-е место после зимы 1965-1966 годы.
Стать стать наблюдателями на выборах президента России 18 марта в Москве изъявили более 4,8 тысячи человек.
17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА
11:46 Город (Москва и область) В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий
09:31 Город (Москва и область) Парковка в Москве с 8 по 11 марта будет бесплатной
09:02 В мире «Оскар»-2018. Список победителей
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14:28 Происшествия Задержаны продававшие в аэропорту Домодедово девушку в сексуальное рабство
07:41 Город (Москва и область) В каких парках с 7 на 8 марта пройдет акция «Ночь на катке» -
22:23 Общество Михаил Дегтярев будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Москвы на внутрипартийных выборах в ЛДПР