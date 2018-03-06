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Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек

Лента новостей

07 Марта

14:46 Город (Москва и область) Артефакты XIX века отреставрируют для дома-музея Тургенева в Москве

13:20 Город (Москва и область) Декларируемый уровень участия россиян в выборах президента состсвил 71,8% - ВЦИОМ

12:34 В Люберцах мужчина расстрелял сожительницу из-за ревности

11:43 Город (Москва и область) Торговый комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров построят в Люблино

11:30 Город (Москва и область) Около четверти месячной нормы осадков может выпасть в Москве на мартовские праздники

10:28 Город (Москва и область) Полигон коммунальных отходов «Ярдово» накроют дополнительным слоем грунта

09:32 Город (Москва и область) Трамваи «Витязь-М» начали курсировать по новому маршруту на востоке Москвы

06 Марта

17:14 Город (Москва и область) В парке «Зарядье» завершаются работы по обустройству ледяной пещеры

17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА

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Актуальные материалы

17:00 В мире IAAF не стала восстанавливать членство ВФЛА

11:46 Город (Москва и область) В рамках фестиваля «Мос/Еда!» пройдут 30 бесплатных экскурсий

09:31 Город (Москва и область) Парковка в Москве с 8 по 11 марта будет бесплатной

09:02 В мире «Оскар»-2018. Список победителей

18:37 Происшествия Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы

14:28 Происшествия Задержаны продававшие в аэропорту Домодедово девушку в сексуальное рабство

07:41 Город (Москва и область) В каких парках с 7 на 8 марта пройдет акция «Ночь на катке» -

22:23 Общество Михаил Дегтярев будет выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Москвы на внутрипартийных выборах в ЛДПР

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