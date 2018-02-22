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В мире     22.02.2018 22:49

400 килограммов кокаина планировалось доставить диппочтой посольства России в Аргентине

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Теги:  Россия  Аргентина  наркотики  спецоперация  Clarin 

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Пять человек, два в Аргентине и три в России, задержаны правоохранительными органами в ходе спецоперации по контролируемой полицией доставке  в Россию 389 кг наркотика (кокаина)  диппочтой российского посольства в Аргентине. О продолжавшемся более года расследовании пишет 22 февраля аргентинское издание Clarin.

Расследование было начато в связи с обращением российского посла в Аргентине. Груз был скрыт в 12 чемоданах и, по данным издания, коммерциализация наркотиков могла произойти летом нынешнего года  во время чемпионата мира по футболу.

По данным Clarin, в школе при российском посольстве были обнаружехны 12 дипломатических посылок с наркотиком, который в ходе операции был заменен на муку и с  прикрепленными к чемоданам GPS-приемниками доставлен в Россию, где и были задержаны три человека.

В  Аргентине был арестован сотрудник полиции, который в соцсетях представлялся как «офицер связи с дипломатическими представительствами в сфере безопасности» в том числе – с Россией. По словам источников в Clarín , он также неофициально работал в качестве сотрудника службы безопасности внутри посольства.

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Теги: 
Россия  Аргентина  наркотики  спецоперация  Clarin 

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