400 килограммов кокаина планировалось доставить диппочтой посольства России в Аргентине

22 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Пять человек, два в Аргентине и три в России, задержаны правоохранительными органами в ходе спецоперации по контролируемой полицией доставке в Россию 389 кг наркотика (кокаина) диппочтой российского посольства в Аргентине. О продолжавшемся более года расследовании пишет 22 февраля аргентинское издание Clarin.



Расследование было начато в связи с обращением российского посла в Аргентине. Груз был скрыт в 12 чемоданах и, по данным издания, коммерциализация наркотиков могла произойти летом нынешнего года во время чемпионата мира по футболу.



По данным Clarin, в школе при российском посольстве были обнаружехны 12 дипломатических посылок с наркотиком, который в ходе операции был заменен на муку и с прикрепленными к чемоданам GPS-приемниками доставлен в Россию, где и были задержаны три человека.



В Аргентине был арестован сотрудник полиции, который в соцсетях представлялся как «офицер связи с дипломатическими представительствами в сфере безопасности» в том числе – с Россией. По словам источников в Clarín , он также неофициально работал в качестве сотрудника службы безопасности внутри посольства.

