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В мире     04.12.2020 09:27

Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией

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Теги:  США  Джо Байден  внешняя политика 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - Избранный президент США Джо Байден намерен придерживаться многостороннего подхода в отношениях с Россией, а также с Ираном, Китаем и рядом других государств.

В интервью CNN, Байден отметил, что для решения вопросов, стоящих перед США в отношении Ирана, России, Китая и ряда других стран, Америка должна стать частью более крупной группы государств.

В тоже время избранный президент США отметил, что до тех пор, пока он не вступил в должность, он не может формулировать политику Соединенных штатов.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным итогам победу в них одержал Джо Байден, однако штаб действующего президента Дональда Трампа подозревает, что в ряде штатов произошли фальсификации и подал иски с требованием пересчета голосов.


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Теги: 
США  Джо Байден  внешняя политика 

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