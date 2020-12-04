4 декабря. Mossovetinfo.ru - Избранный президент США Джо Байден намерен придерживаться многостороннего подхода в отношениях с Россией, а также с Ираном, Китаем и рядом других государств.



В интервью CNN, Байден отметил, что для решения вопросов, стоящих перед США в отношении Ирана, России, Китая и ряда других стран, Америка должна стать частью более крупной группы государств.



В тоже время избранный президент США отметил, что до тех пор, пока он не вступил в должность, он не может формулировать политику Соединенных штатов.



Выборы президента США состоялись 3 ноября. По предварительным итогам победу в них одержал Джо Байден, однако штаб действующего президента Дональда Трампа подозревает, что в ряде штатов произошли фальсификации и подал иски с требованием пересчета голосов.