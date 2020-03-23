23 марта. Mossovetinfo.ru – Более 100 тысяч человек в мире уже вылечились от коронавирусной инфекции сообщает счетчик Worldometers.
Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 353 тысяч человек, 15 тысяч из них скончались.
В России зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 262 случая в Москве. Случаев смерти от коронавируса в России не зафиксировано.
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