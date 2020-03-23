23 марта. Mossovetinfo.ru – Более 100 тысяч человек в мире уже вылечились от коронавирусной инфекции сообщает счетчик Worldometers.



Всего в мире коронавирусной инфекцией заболели больше 353 тысяч человек, 15 тысяч из них скончались.



В России зафиксировано 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 262 случая в Москве. Случаев смерти от коронавируса в России не зафиксировано.