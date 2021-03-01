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В мире     01.03.2021 10:58

Чехия может начать вакцинацию «Спутником V» без одобрения ЕС

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Теги:  Чехия  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация  Спутник V 

1 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Чехии Милош Земан сообщил в эфире телеканала CNN Prima News, что он написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о поставке в Чехию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По мнению президента Чехии, его страна может использовать российскую вакцину не дожидаясь, пока препарат будет одобрен европейским регулятором ЕМА, достаточно одобрения чешского регулятора - Государственного института по контролю за лекарственными препаратами.

Позицию Земана разделяет и премьер-министр страны Андрей Бабиш. В воскресенье в эфире телеканала CNN Prima News заявил, что Чехии незачем дожидаться, пока российская вакцина будет зарегистрирована в ЕМА, и выразил мнение, что «через пару месяцев другие государства - члены ЕС будут хотеть "Спутник V"».

Если Чехия одобрит применение «Спуника V», она станет второй страной Евросоюза, которая будет использовать российскую вакцину. В январе применение «Спутника V» одобрила Венгрия, в том же месяце Венгрия и Россия заключили контракт на поставку российской вакцины.

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Теги: 
Чехия  коронавирус  COVID-19  вакцина  вакцинация  Спутник V 

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